08.05.2021 (16:45)

В Нижнем Новгороде прошла генеральная репетиция военного парада

В преддверии 9 мая в Нижнем Новгороде состоялась генеральная репетиция военного парада. Завершающею тренировку оценил начальник штаба танковой армии Западного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.

В Торжественном прохождение задействовано свыше 1,2 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академии МВД, МЧС, воспитанники кадетского корпуса, Юнармия и другие.

В составе механизированной колонны задействовано 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы открывает танк Т-34, за ним следуют современные образцы военной техники танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимостью «Тайфун-К», «Рысь».

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