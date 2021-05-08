08.05.2021 (17:00)

Из России в Словакию доставлена частичка вечного огня, зажженного от могилы Неизвестного солдата в Москве

Участники группы «Мотоциклисты Словакии» Матуш Алекса и Роберт Шмайла вместе со своими коллегами, проехав по территории трёх государств, доставили из России в Словакию частичку вечного огня, зажженного от могилы Неизвестного солдата в Москве.

Первая остановка с символическим зажжением «Свечи памяти» состоялась на воинском захоронении военнослужащих 1-го Чехословацкого армейского корпуса, у мемориала на Дукельском перевале, установленного у села Вышни Комарник на границе с Польшей.

Памятные мероприятия в этот день также состоялись на Мемориале Советской Армии в городе Свидник, где захоронены более 9 тысяч советских военнослужащих, и у Памятника жертвам токайицкой трагедии в селе Токайик, жители которого в ноябре 1944 года были расстреляны за помощь Словацкому национальному восстанию, а их дома были сожжены.

На протяжении всего маршрута участников акции «Дороги Победы. Дорога домой!» сопровождал руководитель Представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Словацкой Республике. Он отметил, что «этот Вечный огонь - символическая свеча памяти всем жертвам Второй Мировой войны, частичка тепла их дома, куда они так и не вернулись...".

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