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08.05.2021 (16:15)

Директор Департамента финансового обеспечения МО РФ принял участие в открытии выставки «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны»

Директор Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Е.Г.Пронский совместно с руководством Банка России и Федерального казначейства принял участие в открытии выставки «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны» в Музее Победы на Поклонной горе.

В масштабном выставочном проекте Банка России впервые представлен широкой публике рассказ о малоизвестных героях полевых учреждений Госбанка СССР, которые в период Великой Отечественной войны обеспечивали работу финансово-экономической системы страны.

Следуя вместе с армией, фронтовые кассиры Госбанка снабжали войска деньгами, проводили наличные и безналичные расчеты, обеспечивали сохранность денег, ценных бумаг и документов. Потеря денег даже в условиях ожесточенных боев каралась строго - вплоть до трибунала.

Шесть разделов выставки представляют единое аудиовизуальное произведение, основанное на архивных документах Банка России.

В отдельных экспозиционных павильонах представлены исторические предметы, документы и аудиовизуальные инсталляции по ключевым вопросам работы фронтовых кассиров: мобилизация и развертывание полевых касс, транспортировка и спасение ценностей, работа в блокадном Ленинграде, служба на освобожденных Красной Армией территориях за пределами СССР, когда полевые учреждения Госбанка действовали в 14 иностранных государствах и осуществляли расчеты в 25 валютах.

Среди раритетов – бумажный вкладыш к «смертному медальону» начальника полевой кассы Госбанка СССР № 772 при 327-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии П.М. Ильчишина, погибшего в бою в Новгородской области в 1942 году, денежные купюры образца 1937-1938 гг., арифмометр, чернильница, сохранившийся фрагмент печати начальника полевой кассы, а также рабочее место полевого кассира.

Выставка подготовлена Банком России при участии заместителя Министра обороны Российской Федерации Т.В.Шевцовой, Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
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