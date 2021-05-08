08.05.2021 (16:15)

Директор Департамента финансового обеспечения МО РФ принял участие в открытии выставки «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны»

Директор Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Е.Г.Пронский совместно с руководством Банка России и Федерального казначейства принял участие в открытии выставки «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны» в Музее Победы на Поклонной горе.

В масштабном выставочном проекте Банка России впервые представлен широкой публике рассказ о малоизвестных героях полевых учреждений Госбанка СССР, которые в период Великой Отечественной войны обеспечивали работу финансово-экономической системы страны.

Следуя вместе с армией, фронтовые кассиры Госбанка снабжали войска деньгами, проводили наличные и безналичные расчеты, обеспечивали сохранность денег, ценных бумаг и документов. Потеря денег даже в условиях ожесточенных боев каралась строго - вплоть до трибунала.

Шесть разделов выставки представляют единое аудиовизуальное произведение, основанное на архивных документах Банка России.

В отдельных экспозиционных павильонах представлены исторические предметы, документы и аудиовизуальные инсталляции по ключевым вопросам работы фронтовых кассиров: мобилизация и развертывание полевых касс, транспортировка и спасение ценностей, работа в блокадном Ленинграде, служба на освобожденных Красной Армией территориях за пределами СССР, когда полевые учреждения Госбанка действовали в 14 иностранных государствах и осуществляли расчеты в 25 валютах.

Среди раритетов – бумажный вкладыш к «смертному медальону» начальника полевой кассы Госбанка СССР № 772 при 327-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии П.М. Ильчишина, погибшего в бою в Новгородской области в 1942 году, денежные купюры образца 1937-1938 гг., арифмометр, чернильница, сохранившийся фрагмент печати начальника полевой кассы, а также рабочее место полевого кассира.

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Выставка подготовлена Банком России при участии заместителя Министра обороны Российской Федерации Т.В.Шевцовой, Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.