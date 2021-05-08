08.05.2021 (16:00)

В Воронеже прошла генеральная репетиция парада 76-летия Победы с прохождением механизированной колонны

В Воронеже на площади Ленина под руководством командующего гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Иванаева прошла генеральная репетиция парада 76-летия Победы в Великой Отечественной войне с прохождением механизированной колонны.

Перед участием в заключительной тренировке на улицах города военнослужащие и сотрудники государственных ведомств более 4 месяцев готовились к параду во время сводных тренировок на аэродроме «Балтимор» и в пунктах постоянной дислокации. Финальную репетицию пришло посмотреть свыше 1 тысячи жителей и гостей города Воронежа.

Генеральная репетиция парада 76-летия Победы прошла в полном составе: в финальной тренировке приняло участие 2106 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, курсантов и преподавателей Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, сотрудников МЧС и Института ФСИН. В составе механизированной колонны прошло 86 единиц военной техники включая: реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь» и тяжёлые транспортно-заряжающие машины.

Завершилась репетиция торжественным прохождением пеших парадных расчетов Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа и исполнением для жителей и гостей города военно-патриотических песен.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице