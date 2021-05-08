08.05.2021 (15:53)
Командующий общевойсковой армии ЗВО возложил цветы к мемориальному комплексу на площади Победы в Воронеже
В Воронеже командующий общевойсковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев принял участие в возложении цветов к мемориальному комплексу на площади Победы в память о героях Великой Отечественной войны.
На реконструированной площади Победы в городе Воронеже к подножию мемориала в торжественной обстановке были возложены цветы и венки, командованием общевойсковой армии Западного военного округа, военнослужащими Военно-воздушной академии, а также представителями ветеранских организаций, органов областной и городской администрации, отдав дань памяти погибшим советским воинам в годы Великой Отечественной войны.
Церемонию завершил торжественный марш роты Почётного караула Военно-воздушной академии ВКС и оркестра, в составе парадных коробок, представляющих разные рода войск: сухопутные, военно-воздушные и морские.
Воинская дисциплина и общественный порядок во время проведения торжественной церемонии обеспечивался сотрудниками военной полиции Воронежского гарнизона Западного военного округа.