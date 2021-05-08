08.05.2021 (15:41)

На Камчатке, в канун Дня Победы, ветерану Великой Отечественной войны вручили награду, которая искала ее 76 лет

На Камчатке ветерану Великой Отечественной войны Сальме Яновне Шарупич торжественно вручили медаль «За Победу над Японией», которой она была награждена 76 лет назад - в 1945 году.

Еще в прошлом году, представитель военкомата Камчатского края капитан 2 ранга Вячеслав Федченко, для подготовки материала о ветеране для размещения в мультимедийном комплексе на территории Главного храма Вооруженных Сил, провел с женщиной личную беседу и выяснил, что Сальме Яновне при демобилизации из Советской Армии была выдана справка о награждении её медалью «За Победу над Японией». Саму же награду она по неизвестным причинам не получила.

Чтобы восстановить справедливость, Военный комиссариат края оформил запрос в архив Министерства обороны. После того как пришла необходимая информация, Управление кадров Восточного военного округа в кратчайшие сроки подготовило наградные документы и направило их в Москву.

Сегодня в Петропавловске-Камчатском, в торжественной обстановке, в присутствии представителей Командования Войск и сил на Северо-востоке России и юнармейцев, военный комиссар Камчатского края капитан 2 ранга Юрий Лайко поздравил Сальму Яновну Шарупич с наступаюшим Днем Победы и вручил ветерану высокую государственную награду.

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