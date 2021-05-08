08.05.2021 (15:00)

Генеральная репетиция парада Победы прошла на центральной площади Новосибирска

Генеральная репетиция торжественного парада, посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., прошла на центральной площади Новосибирска.

Военнослужащие соединений и подразделений Центрального военного округа и другие участники Парада торжественным маршем прошли по главной улице города, продемонстрировав навыки слаженных действий в парадном строю.

Центральный военный округ на генеральной репетиции парада представили свыше 1000 военнослужащих. Это личный состав соединений и подразделений 41 общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в финальной репетиции приняли участие представители Национальной гвардии, МЧС и других силовых структур Новосибирской области.

По главной площади города прошли более 50 единиц военной техники: машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», танки Т-72Б3М, бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другая техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34.

В ходе проведения генеральной репетиции Парада Победы были соблюдены санитарно-противоэпидемиологические меры, направленные на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

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