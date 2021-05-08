08.05.2021 (15:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили тружеников тыла ВОВ с наступающим Днем Победы

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане поздравили с наступающим Днем Победы тружеников тыла Великой Отечественной войны, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В ходе визита помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко поздравил руководство учреждения и пожилых людей с наступающим праздником, пожелав им крепкого здоровья и душевного спокойствия. Дети воскресной школы Иверского войскового храма, что расположен в Душанбинском военном городке, показали праздничный концерт. В качестве подарков военнослужащие передали сладости и домашнюю выпечку. Также военнослужащие провели акцию "Георгиевскую ленточку".

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Российские военнослужащие в Таджикистане регулярно проводят подобные гуманитарные акции для пожилых людей, малоимущих семей и детей сирот. На данный момент в доме-интернате проживает около 200 стариков и инвалидов, более 50 из которых прикованы к своим кроватям.