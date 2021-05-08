08.05.2021 (14:50)

Военнослужащие Балтийского флота в море отдали воинские почести морякам-балтийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В канун Дня Победы командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, представители командования Балтийской военно-морской базы, военнослужащие флота. Ветераны вышли в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.

Выход с море состоялся на катере связи «Серафим Саровский» Балтийской военно-морской базы. К церемонии отдания почестей присоединились яхты из местного яхт-клуба.

В точке отдания воинских почестей в Балтийском море военнослужащие флота и яхтсмены спустили на воду венки и почтили память павших воинов минутой молчания.

В годы Великой Отечественной войны мужество и героизм проявили моряки-балтийцы. Они защищали блокадный Ленинград, в открытом море топили корабли и подводные лодки врага, участвовали в освобождении Прибалтики и взятии Восточной Пруссии.

Силами флота были уничтожены 1205 боевых кораблей, военных судов и транспортов противника, высажено 24 морских десанта.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице

К списку новостей

За ратные подвиги 181 балтиец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, 23 кораблям и частям флота присвоены почётные звания гвардейских, объединения, соединения, части и корабли награждены орденами, а Боевое Знамя Балтийского флота в 1965 году украсил второй орден Красного Знамени.