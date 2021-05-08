08.05.2021 (14:50)
Военнослужащие Балтийского флота в море отдали воинские почести морякам-балтийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
В канун Дня Победы командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, представители командования Балтийской военно-морской базы, военнослужащие флота. Ветераны вышли в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.
Выход с море состоялся на катере связи «Серафим Саровский» Балтийской военно-морской базы. К церемонии отдания почестей присоединились яхты из местного яхт-клуба.
В точке отдания воинских почестей в Балтийском море военнослужащие флота и яхтсмены спустили на воду венки и почтили память павших воинов минутой молчания.
В годы Великой Отечественной войны мужество и героизм проявили моряки-балтийцы. Они защищали блокадный Ленинград, в открытом море топили корабли и подводные лодки врага, участвовали в освобождении Прибалтики и взятии Восточной Пруссии.
Силами флота были уничтожены 1205 боевых кораблей, военных судов и транспортов противника, высажено 24 морских десанта.За ратные подвиги 181 балтиец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, 23 кораблям и частям флота присвоены почётные звания гвардейских, объединения, соединения, части и корабли награждены орденами, а Боевое Знамя Балтийского флота в 1965 году украсил второй орден Красного Знамени.