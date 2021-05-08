08.05.2021 (14:34)

Главный храм ВС РФ стал одним из самых посещаемых храмов РПЦ

Патриарший собор Воскресения Христова в парке "Патриот", имеющий статус Главного храма Вооруженных сил РФ, стал одним из самых посещаемых храмов Русской православной церкви (РПЦ). Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"За год, прошедший с момента освящения этого храма святейшим патриархом Кириллом, он превратился в один из самых посещаемых храмов Русской православной церкви. Десятки и сотни тысяч людей приходят сюда и для того, чтобы полюбоваться его внешним и внутренним убранством, и, конечно, для того, чтобы принять участие в богослужениях. Богослужения в нем совершаются регулярно, в том числе при большом стечении молящихся", - сказал он, отметив, что среди прихожан храма множество военнослужащих.

Главный храм ВС РФ был освящен в подмосковной Кубинке 14 июня 2020 года Патриархом Московскими всея Руси Кириллом, который стал и настоятелем собора. Музейно-храмовый комплекс был открыт 22 июня в присутствии президента РФ Владимира Путина и Министра обороны России Сергея Шойгу.

9 мая в парке "Патриот" на экранах Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил будет осуществлена прямая трансляция Парада Победы, а с 18.30 до 22.00 в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. состоится большой праздничный концерт, где для всех гостей музейного комплекса с песнями военных лет выступят группа «Кватро», Валерия Ланская, арт-группа «SOPRANO Турецкого», народная артистка России Хибла Герзмава, а также народный артист России Сергей Безруков.

Завершит мероприятие праздничный салют в честь Дня Победы.

Музейный комплекс «Дорога Памяти» будет работать для всех желающих с 9.00 до 00.00.

При входе на территорию комплекса развёрнута специальная выставка военной техники.

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