08.05.2021 (14:17)

Военные ЦВО окажут помощь в тушении природных пожаров в Тюменской области

Военнослужащие Центрального военного округа окажут помощь в тушении природных пожаров в четырех районах Тюменской области. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения региональных властей.

Для тушения пожаров назначен сводный отряд инженерно-саперного полка, дислоцированного в Тюменской области, в количестве 40 человек. Он приступит к работе после проведения воздушной разведки лесопожарной обстановки экипажем армейского вертолета Ми-8.

В готовности к применению содержатся два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.

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