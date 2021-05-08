08.05.2021 (15:15)

Главком ВМФ России возложил венки и цветы к Монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов вместе с членами Военного Совета Военно-Морского Флота, руководителями органов управления Главного командования ВМФ возложил венки и цветы к Монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга. Торжественно-траурная церемония состоялась сегодня, 8 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии, также, приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены правительства Петербурга, представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживают 78,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 4,7 тысячи инвалидов и участников войны, 63,4 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 10,1 тысячи тружеников тыла, а также 6,8 тысячи малолетних узников фашистских концлагерей.

«В эти дня проходят церемонии возложения венков и цветов к мемориалам во всех пунктах дислокации флотов и Каспийской флотилии. Военные моряки свято чтут традиции тех, кто самоотверженно сражался с фашистами в море, в воздухе, на суше и в тылу. Наш долг помнить подвиг поколения, которое ценой не жалея свой жизни, проявляя мужество и героизм одержали Великую Победу над захватчиками. В сердце и душе каждого военного моряка, - от матроса до адмирала историческая память, чувство восхищения и благодарности героям», - сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии возложения венков и цветов, которая состоялась на Пискарёвском кладбище.

«В памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге участвуют и члены Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, и курсанты военно-морских учебных заведений, а также военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, научно-исследовательских институтов ВУНЦ ВМФ, Объединенного учебного центра ВМФ», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице