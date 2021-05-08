Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2021 (15:15)

Главком ВМФ России возложил венки и цветы к Монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов вместе с членами Военного Совета Военно-Морского Флота, руководителями органов управления Главного командования ВМФ возложил венки и цветы к Монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга.  Торжественно-траурная церемония состоялась сегодня, 8 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии, также, приняли участие  Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов,  члены правительства Петербурга, представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживают 78,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 4,7 тысячи инвалидов и участников войны, 63,4 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 10,1 тысячи тружеников тыла, а также 6,8 тысячи малолетних узников фашистских концлагерей.

«В эти дня проходят церемонии возложения венков и цветов к мемориалам во всех пунктах дислокации флотов  и Каспийской флотилии. Военные моряки свято чтут традиции тех, кто самоотверженно сражался с фашистами в море, в воздухе, на суше и в тылу. Наш долг помнить подвиг  поколения, которое ценой не жалея свой жизни, проявляя мужество и героизм одержали Великую Победу над захватчиками. В сердце и душе каждого военного моряка, - от матроса до адмирала  историческая память, чувство восхищения и благодарности героям», - сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии возложения венков и цветов, которая состоялась на Пискарёвском кладбище.

«В памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге участвуют и члены Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, и курсанты военно-морских учебных заведений, а также военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, научно-исследовательских институтов ВУНЦ ВМФ, Объединенного учебного центра ВМФ», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Командование ЮВО возложило гирлянду Славы к монументу с вечным огнём в Ростове-на-Дону
В Ростовской области перезахоронены останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны
Российские военнослужащие в Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий для акции «Стена Памяти»
На центральной площади Самары прошла генеральная репетиция Парада Победы

Метки:
Военно-Морской Флот , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false