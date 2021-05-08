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08.05.2021 (14:00)

Командование ЮВО возложило гирлянду Славы к монументу с вечным огнём в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели церемонию возложения гирлянды Славы к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади города.

В памятной церемонии приняли участие командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников, члены Военного Совета ЮВО, представители аппарата Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, администрации Ростовской области и города.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемонию завершил торжественный марш роты почетного караула батальона обеспечения штаба ЮВО и оркестра штаба военного округа

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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