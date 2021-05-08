08.05.2021 (13:40)
В Ростовской области перезахоронены останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны
В городе Зернограде Ростовской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца Ивана Никифоровича Руденко – уроженца хутора Ясная Поляна Зерноградского района, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
В торжественно-траурном митинге приняли участие военнослужащие соединения Южного военного округа (ЮВО), представители городской администрации и военного комиссариата, юнармейцы и участники поискового движения.Перезахоронение останков погибшего красноармейца проводилось с воинскими почестями, с участием Почетного караула и военного оркестра из числа военнослужащих соединения армейской авиации ЮВО.
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