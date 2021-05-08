08.05.2021 (13:20)

Российские военнослужащие в Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий для акции «Стена Памяти»

Российские военнослужащие в Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны для участия в акции «Стена Памяти».

Собранные фотографии с краткой изложенной информацией о фронтовиках разместили на фасадах зданий в жилых зонах военных городков Душанбе и Бохтаре. Семьи военнослужащих празднично украсили стены домов и внутреннюю часть ограждений, изобразив красочные рисунки на тему Великой Отечественной войны.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице