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08.05.2021 (13:20)

Российские военнослужащие в Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий для акции «Стена Памяти»

Российские военнослужащие в Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны для участия в акции «Стена Памяти».

Собранные фотографии с краткой изложенной информацией о фронтовиках разместили на фасадах зданий в жилых зонах военных городков Душанбе и Бохтаре. Семьи военнослужащих празднично украсили стены домов и внутреннюю часть ограждений, изобразив красочные рисунки на тему Великой Отечественной войны.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Таджикистан
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