08.05.2021 (13:01)

Военнослужащие ЦВО поздравили с юбилеем 95-летнего фронтовика в Самаре

Военнослужащие бригады управления 2-й армии Центрального военного округа в Самарской области поздравили с 95-летием и с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей «За отвагу», Кузина Алексея Ивановича.

Военнослужащие вручили Алексею Ивановичу памятные подарки и цветы. Во дворе дома фронтовика ансамбль песни и танца «Волжские Казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона устроил фронтовой концерт. Музыканты исполнили такие песни как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы». Ветеран подпевал музыкальному коллективу.

Кузин Алексей Иванович служил в войсках связи и прошел всю войну. В 1945 году он дошел до Берлина и начертал на Рейхстаге свою фамилию. В послевоенные годы в центральном архиве Министерства обороны РФ была найдена фотография маршала Советского Союза Георгия Жукова на фоне Рейхстага, где видна надпись «Кузин».

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