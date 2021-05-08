Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2021 (13:01)

Военнослужащие ЦВО поздравили с юбилеем 95-летнего фронтовика в Самаре

Военнослужащие бригады управления 2-й армии Центрального военного округа в Самарской области поздравили с 95-летием и с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей «За отвагу», Кузина Алексея Ивановича.

Военнослужащие вручили Алексею Ивановичу памятные подарки и цветы. Во дворе дома фронтовика ансамбль песни и танца «Волжские Казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона устроил фронтовой концерт. Музыканты исполнили такие песни как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы». Ветеран подпевал музыкальному коллективу.

Кузин Алексей Иванович служил в войсках связи и прошел всю войну. В 1945 году он дошел до Берлина и начертал на Рейхстаге свою фамилию. В послевоенные годы в центральном архиве Министерства обороны РФ была найдена фотография маршала Советского Союза Георгия Жукова на фоне Рейхстага, где видна надпись «Кузин».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На центральной площади Самары прошла генеральная репетиция Парада Победы
Командир армейского корпуса Черноморского флота поздравил фронтовиков с Днем Победы
В канун Дня Победы в Екатеринбурге состоялось возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову
Командующий войсками ЦВО вручил государственные награды офицерам-медикам за борьбу с коронавирусом

Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Концерты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false