08.05.2021 (12:45)

На центральной площади Самары прошла генеральная репетиция Парада Победы

На центральной площади Самары - площади Куйбышева - состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Практические действия начались в 10 часов по местному времени. В них приняли участие парадные расчеты более 10 воинских частей 2-й Гвардейской общевойсковой армии , бригад специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. Была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Войска гарнизона отрепетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы.

В составе механизированной колонны по площади проехали более 60 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, впервые - зенитные ракетные комплексы С-400. Возглавлял механизированную колонну с современной техникой легендарный раритетный танк Т-34.

Над площадью Куйбышева также пролетела авиация. Жители города смогли увидеть сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, которые прилетели в Самарскую область с аэродрома Шагол в Челябинской области. Также над Самарой пролетели два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

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