Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2021 (12:45)

На центральной площади Самары прошла генеральная репетиция Парада Победы

На центральной площади Самары - площади Куйбышева - состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Практические действия начались в 10 часов по местному времени. В них приняли участие парадные расчеты более 10 воинских частей 2-й Гвардейской общевойсковой армии , бригад специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. Была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Войска гарнизона отрепетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы.

В составе механизированной колонны по площади проехали более 60 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, впервые - зенитные ракетные комплексы С-400. Возглавлял механизированную колонну с современной техникой легендарный раритетный танк Т-34.

Над площадью Куйбышева также пролетела авиация. Жители города смогли увидеть сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, которые прилетели в Самарскую область с аэродрома Шагол в Челябинской области. Также над Самарой пролетели два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На Мемориале Победы в Бурятии состоялся митинг, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Колонна военной техники, участвующей в Параде Победы в Санкт-Петербурге, выдвинулась к Дворцовой площади
В Главном храме Вооруженных Сил РФ проходит торжественный молебен в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне, в этом году он посвящен 76-й годовщине Победы
В Китайском городе Чэндэ прошла торжественно-траурная церемония с возложением венка и цветов, посвященная празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Центральный военный округ , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false