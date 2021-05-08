08.05.2021 (12:32)

На Мемориале Победы в Бурятии состоялся митинг, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

В преддверии 9 мая на Мемориале Победы, посвященном павшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Бурятии, состоялся митинг и возложение венков.

Перед началом митинга для ветеранов и гостей мероприятия было организовано театрализованное представление, в ходе которого с песнями военных лет и танцевальными номерами выступили творческие коллективы г. Улан-Удэ.

С приветственным словом к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям и гостям города Улан-Удэ обратился командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированным в Республике Бурятия, генерал-майор Валерий Солодчук. В своей речи он поблагодарил ветеранов и работников тыла за их мужество и отвагу проявленные в годы войны. Он отметил, что для россиян 9 мая является одним из главных праздников и заверил, что нынешнее поколение военнослужащих чтит этот героический подвиг.

Участники митинга почтили минутой молчания память всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, а также всех ветеранов, кто не дожил до сегодняшнего дня. Завершилось мероприятие церемонией возложения венков к мемориалу Победы.

Справочно:

За военные годы из Республики Бурятия на фронт ушло более 120 тысяч человек, то есть каждый пятый житель республики, 37 уроженцам Бурятии присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 11 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.

На текущий момент в Республике Бурятия осталось 114 ветеранов Великой Отечественной войны, 64 из них проживают в г. Улан-Удэ.

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