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08.05.2021 (11:40)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проведут спецобработку Петропавловской крепости перед праздничным салютом

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойскового армии Западного военного округа проведут обеззараживание площадки для артиллерийского салютного дивизиона у Петропавловской крепости в городе Санкт-Петербурге.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты обработают места расстановки трех орудий ЗИС-3 и двенадцати Д-44, подъездные пути, фасады крепости и прилегающую территорию.

Всего, специалистами войск РХБ защиты будет продезинфицировано более 1,5 тыс. кв.м. территории крепости.

В мероприятиях специальной обработки будет задействовано более 30 военнослужащих полка и около 4 машин АРС-14КМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Военные парады
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