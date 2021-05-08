08.05.2021 (12:17)
Колонна военной техники, участвующей в Параде Победы в Санкт-Петербурге, выдвинулась к Дворцовой площади
В Санкт-Петербурге механизированная парадная колонна Западного военного, состоящая из более чем 150 единиц военной техники, приступила к движению на место проведения Парада Победы, которой состоится на Дворцовой площади 9 мая.
Экипажи машин завершили оборудование корпусов автомобильного транспорта, танков и бронетранспортеров праздничной символикой, эмблемами и флагами, провели мероприятия технического обслуживания, диагностики и необходимого ремонта военной техники.
Кроме того, перед выездом военнослужащие войск РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели дезинфекцию внешней части корпусов, боевых отделений и салонов транспортных средств с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.
В Параде Победы на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга принимает участие более ста военнослужащих и около 200 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400.