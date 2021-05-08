08.05.2021 (11:50)

В Китайском городе Чэндэ прошла торжественно-траурная церемония с возложением венка и цветов, посвященная празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

8 мая в городе Чэндэ провинции Хэбэй состоялась торжественно-траурная церемония с возложением венка и цветов к советскому воинскому мемориалу, посвященная празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В памятном мероприятии приняли участие дипломаты Посольства России в Китае во главе со старшим советником Фадеевым В.В., офицеры аппарата атташе по вопросам обороны, сотрудники Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, а также руководство местных органов власти.

Как отметил в своей речи глава российской делегации, День Победы – это не только один из важнейших праздников в нашей стране, не только день радости для народа-победителя, но также возможность отдать дань памяти тем, кто погиб в годы войны, сражаясь за свободу и независимость нашего народа, за мир во всем мире.

На гранитных плитах мемориала увековечены имена 42 советских воинов конно-механизированной группы генерал-полковника И.А.Плиева, освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся город Чэндэ.

Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению местного правительства. К 75-летию Победы силами Посольства при поддержке местных органов власти здесь были завершены ремонтно-восстановительные работы.

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