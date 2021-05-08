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08.05.2021 (11:20)

Командир армейского корпуса Черноморского флота поздравил фронтовиков с Днем Победы

Командир армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) генерал-майор Денис Лямин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Командир объединения совместно с военнослужащими и юнармейцами посетил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе Симферополе.

Денис Лямин поздравил ветеранов с Днём Победы и пожелал им здоровья и долголетия. Во время встреч, фронтовикам вручили подарки, а во дворах их домов военный оркестр исполнил песни военных лет.

Поздравления стали приятной неожиданностью для ветеранов и не смогли оставить их равнодушными.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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