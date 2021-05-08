08.05.2021 (11:05)

Пожарные расчёты общевойсковой армии ЗВО провели тренировку по противодействию лесным пожарам в Воронежской области

Пожарные расчёты общевойсковой армии Западного военного округа провели тренировку по противодействию лесным пожарам в Воронежской области.

Расчёты пожарных команд получили учебный сигнал «Пожарная тревога» на лесной территории вблизи полигона «Погоново». Тушение пожара происходило на специально подготовленной опаханной площадке из сухостоя. Главной задачей стало недопущения разгорания беглого верхового огня, которые быстро распространяется по кронам деревьев в направлении ветра.

В тренировке принимали участие военнослужащие, которые прошли курсы специальной теоретической и практической противопожарной подготовки. Пожарные расчёты задействовали инженерные машины разграждения, чтобы приблизиться к эпицентру возгорания и ликвидировать его при помощи автоцистерн.

Для своевременного реагирования на возгорания операторы беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии ЗВО ежедневно мониторят свыше 1000 квадратных километров лесной территории Воронежской, Смоленской, Белгородской, Курской и Брянской областей.

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