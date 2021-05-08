08.05.2021 (10:45)

В Камышине прошла генеральная репетиция торжественного шествия воинских частей гарнизона в честь 76-й годовщины Великой Победы

В г. Камышине Волгоградской области, на главной площади города - Павших Борцов, под руководством начальника гарнизона – командира Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения гвардии полковника Андрея Кондрашкина, прошла генеральная репетиция торжественного шествия воинских частей гарнизона в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Всего в торжественном шествии, которое пройдет 9 мая с.г. примет участие более 1000 военнослужащих Камышинского гарнизона, сотрудников силовых ведомств, кадет и юнармейцев, в том числе более 400 военнослужащих Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ.

Подводя итоги генеральной репетиции, начальник гарнизона отметил отличную строевую подготовку личного состава парадных расчетов, особо отметив подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ.

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