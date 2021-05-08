08.05.2021 (10:00)
В канун Дня Победы в Екатеринбурге состоялось возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову
8 мая в канун 76-й годовщины Дня Победы в Екатеринбурге у главного здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.
В церемонии приняли участие командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ветераны, военнослужащие, представители трудовых коллективов, студенты вузов Екатеринбурга, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы, учащиеся школ и колледжей города. Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула ЦВО.С 1948 по 1953 год Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков командовал войсками Краснознамённого Уральского военного округа, правопреемником традиций которого стал Центральный военный округ.
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