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08.05.2021 (10:00)

В канун Дня Победы в Екатеринбурге состоялось возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову

8 мая в канун 76-й годовщины Дня Победы в Екатеринбурге у главного здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

В церемонии приняли участие командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ветераны, военнослужащие, представители трудовых коллективов, студенты вузов Екатеринбурга, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы, учащиеся школ и колледжей города. Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула ЦВО.

С 1948 по 1953 год Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков командовал войсками Краснознамённого Уральского военного округа, правопреемником традиций которого стал Центральный военный округ.
Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Памятники
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