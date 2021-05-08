08.05.2021 (09:45)

Командующий войсками ЦВО вручил государственные награды офицерам-медикам за борьбу с коронавирусом

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин накануне Дня Победы впервые вручил в Екатеринбурге орден Пирогова офицерам-медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Торжественная церемония состоялась сегодня, 8 мая в штабе ЦВО.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, проявленную самоотверженность и высокий профессионализм высоких государственных наград удостоены начальник отделения анестезиологии-реанимации 428 военного госпиталя подполковник медицинской службы Дмитрий Козвонин, начальник терапевтического отделения 425 военного госпиталя подполковник медицинской службы Дмитрий Колодин и начальник инфекционного отделения филиала №2 426 военного госпиталя подполковник медицинской службы Нина Попкова.

Также генерал-полковник Александр Лапин вручил ряду офицеров штаба округа медали Суворова и Жукова, а также почетные грамоты и благодарности Президента РФ и Министра обороны РФ.

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