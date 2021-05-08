08.05.2021 (04:35)

Военнослужащие ЮВО во Владикавказе поздравили ветерана Великой Отечественной войны Павла Кабулова с Днем Победы

Военнослужащие 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе, в преддверии 76-й годовщины Дня Победы, поздравили ветерана Великой Отечественной войны Павла Кабулова.

Военнослужащие соединения ЮВО вручили памятные подарки и цветы ветерану, и провели для него мини-парад, за которым участник войны наблюдал из окна своей квартиры

В ходе мероприятия оркестр соединения исполнил для ветерана песни военных лет.

Павел Кабулов родился в 1923 году в Южной Осетии, призвали его в 1942 году. Служил кавалеристом в пограничных войсках. Закончил войну на границе с Китаем. Несмотря на почетный возраст, Павел Кабулов сохраняет оптимизм и бодрость духа.

За воинские заслуги Павел Кабулов получил множество медалей, в том числе медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» и другими наградами. В этом году ветерану исполнится 98 лет.

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