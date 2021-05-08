08.05.2021 (04:10)

Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии приняли участие в открытии историко-информационной экспозиции «Подвиг, достойный Героя»

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в поздравлении ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на военно-историческом комплексе «Барбашово поле».

Командующий 58-й армией ЮВО генерал-майор Михаил Зусько и представители правительства РСО – Алания поздравили ветеранов со знаменательной датой. Участники мероприятия почтили память павших на полях сражений солдат, минутой молчания, в их честь салютной группой был дан троекратный залп.

Кроме того, в ходе мероприятия состоялось торжественное открытие историко-информационной экспозиции «Подвиг, достойный Героя», посвященной уроженцам Северной Осетии, представленных к званию Героев Советского Союза, но так и не получивших заслуженную награду.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 80 тысяч уроженцев Северной Осетии, и каждый второй не вернулся с полей сражений. Свою посильную лепту в общее дело внесли и сотрудники органов внутренних дел Северной Осетии, которые не только боролись с преступностью в военное время, но и непосредственно в составе истребительных батальонов, партизанских отрядов громили врага.

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