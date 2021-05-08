08.05.2021 (12:00)

В Главном храме Вооруженных Сил РФ проходит торжественный молебен в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне, в этом году он посвящен 76-й годовщине Победы

Сегодняшнее пасхальное богослужение в Главном храме Вооруженных сил РФ особое: оно приурочено к празднованию главного общенационального праздника российского народа - Дня Победы.

Служение Божественной литургии совершает викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий. Песнопения исполняет Хор Инженерных войск ВС РФ "За веру и Отечество" и артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова.

8 мая – в день подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии - "военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей пришли в Главный храм ВС РФ, чтобы воздать благодарение Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая в парке "Патриот" на экранах Соборной площади Главного храма будет вестись прямая трансляция Парада Победы. Также здесь с 18:30 до 22:00 в честь 76-й годовщины Победы состоится большой праздничный концерт, где для всех гостей музейного комплекса с песнями военных лет выступят группа "Кватро", Валерия Ланская, арт-группа "SOPRANO Турецкого", народная артистка России Хибла Герзмава, а также народный артист России Сергей Безруков. Завершит мероприятие праздничный салют.

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