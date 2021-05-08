08.05.2021 (08:55)

Разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ и члены их семей приняли участие во Всероссийской акции “Окна Победы”



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ и члены их семей приняли участие во Всероссийской акции “Окна Победы”

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., разведчики-десантники отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки приняли участие в ежегодной Всероссийской акции “Окна Победы”.

В рамках Всероссийской акции десантники и их члены семей украсили окна своих домов символикой Победы, в знак благодарности погибшим воинам Великой войны и ветеранам за мирное небо, которое уже 76-лет над миром.

Окна домов творчески оформлены символикой, надписями, картинами или фотографиями ветеранов.

Для каждого десантника акция “Окна Победы” - это возможность выразить огромную признательность и безграничную благодарность всем ветеранам.



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