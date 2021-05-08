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08.05.2021 (08:55)

Разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ и члены их семей приняли участие во Всероссийской акции “Окна Победы”

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., разведчики-десантники отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки приняли участие в ежегодной Всероссийской акции “Окна Победы”.
В рамках Всероссийской акции десантники и их члены семей украсили окна своих домов символикой Победы, в знак благодарности погибшим воинам Великой войны и ветеранам за мирное небо, которое уже 76-лет над миром.
Окна домов творчески оформлены символикой, надписями, картинами или фотографиями ветеранов.
Для каждого десантника акция “Окна Победы” - это возможность выразить огромную признательность и безграничную благодарность всем ветеранам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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