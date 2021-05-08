08.05.2021 (08:45)

Более 400 десантников гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ исполнили песню “День Победы” в честь ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., десантники гвардейского Костромского парашютно-десантного полка, принимающие участие в Параде Победы на Красной площади в городе-герое Москве, исполнили песни военных лет в составе парадного расчета в честь ветеранов-победителей в городе Воинской славы Наро-Фоминске Московской области.

Репертуар строевых песен Костромских десантников составляют песни военных лет, но для ветеранов, гвардейцы “крылатой пехоты” исполнили знаменитую песню “День Победы” в составе 400 военнослужащих парадного расчета, в котором они пройдут по брусчатке Красной площади 9 мая.

Личный состав Костромского полка уже в 45-й раз подряд представляет Воздушно-десантные войска в Параде Победы на главной площади страны, не пропустив ни одного парада с 1976 года.

Для каждого гвардейца “крылатой пехоты” большая честь пройти по Красной площади в составе парадного расчета знаменитых Воздушно-десантных войск.



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