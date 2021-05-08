08.05.2021 (08:31)

Мобильные группы художественной самодеятельности Приморской общевойсковой армии ВВО поздравят ветеранов жителей и гостей города с Днем Победы

9 мая в День Победы военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье и творческие коллективы Дома офицеров Российской Армии (ДОРА) поздравят фронтовиков и тружеников тыла с 76 – й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Военные артисты, распределенные на мобильные группы художественной самодеятельности, выдвинутся на автомобилях Урал – 4320 и КамАЗ – 43114 по нескольким маршрутам Уссурийского гарнизона.

Автомобили оборудованы патриотическими плакатами и звуковой аппаратурой, они проедут по улицам города, ретранслируя песни военных лет.

Акция начинается после Парада Победы и стартует со штаба Приморской общевойсковой армии ВВО.

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