08.05.2021 (08:31)
Мобильные группы художественной самодеятельности Приморской общевойсковой армии ВВО поздравят ветеранов жителей и гостей города с Днем Победы
9 мая в День Победы военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье и творческие коллективы Дома офицеров Российской Армии (ДОРА) поздравят фронтовиков и тружеников тыла с 76 – й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Военные артисты, распределенные на мобильные группы художественной самодеятельности, выдвинутся на автомобилях Урал – 4320 и КамАЗ – 43114 по нескольким маршрутам Уссурийского гарнизона.
Автомобили оборудованы патриотическими плакатами и звуковой аппаратурой, они проедут по улицам города, ретранслируя песни военных лет.
Акция начинается после Парада Победы и стартует со штаба Приморской общевойсковой армии ВВО.
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