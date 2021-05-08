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08.05.2021 (08:10)

Более 800 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск примут участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2021 г.

Более 800 военнослужащих и около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2021 г.

В составе сводного парадного полка Воздушно-десантных войск по брусчатке Красной площади пройдут курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) и личный состав 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

Парадный расчет РВВДКУ возглавит новый начальник училища – выпускник Военной академии Генерального штаба гвардии полковник Руслан Евкодимов.

В механизированной колонне Воздушно-десантные войска представят 10 боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М и 10 бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, а также 7 автомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» с боевым модулем дистанционного управления «Арбалет-ДМ».

Среди личного состава парадных расчетов и механизированной колонны лучшие военнослужащие училища и полка, которые своей отличной учебой и службой заслужили почетное право представлять прославленные войска на Параде Победы на главной площади страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные парады
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