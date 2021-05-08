08.05.2021 (08:00)
В Карачаево-Черкесии в честь Дня Победы повара для военнослужащих ЮВО приготовили блюда национальной кухни
В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне меню столовых воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Карачаево-Черкесии, разнообразят шоколад, свежие фрукты, выпечка, а также национальные блюда.
Рацион военнослужащих пополнят два-три вида национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд.
Например, для солдат и сержантов повара приготовят блюда шорпа и сохта. На десерт – яблоки, груши, апельсины и бананы, а также шоколад, пряники, плюшки, сдобные булочки и другая выпечка.
Праздничное меню введено в действие не только в столовой военных городков, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве.
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