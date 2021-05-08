Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2021 (08:00)

В Карачаево-Черкесии в честь Дня Победы повара для военнослужащих ЮВО приготовили блюда национальной кухни

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне меню столовых воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Карачаево-Черкесии, разнообразят шоколад, свежие фрукты, выпечка, а также национальные блюда.

Рацион военнослужащих пополнят два-три вида национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд.

Например, для солдат и сержантов повара приготовят блюда шорпа и сохта. На десерт – яблоки, груши, апельсины и бананы, а также шоколад, пряники, плюшки, сдобные булочки и другая выпечка.

Праздничное меню введено в действие не только в столовой военных городков, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Веннослужащие ЮВО во Владикавказе почтят память павших в Великой Отечественной войне
В День Победы военнослужащие ЮВО проедут по улицам Гудауты под музыку военных лет
В Дагестане праздничный салют Победы произведут легендарные артиллерийские орудия времён Великой Отечественной войны ЗИС-3
Военнослужащие КФл почтят память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false