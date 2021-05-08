08.05.2021 (07:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), на Сахалин, в период майских праздников посещают ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной Войны.

В преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне, военнослужащие посетили ветеранов Сахарук Евгению Семеновну и Новикова Александра Алексеевича. В ходе визита военнослужащий духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Глеб Камынин играя на баяне, исполнил для ветеранов несколько песен военных лет.

Ребята поздравили фронтовиков, с наступающим Днём Победы подарили цветы и передали памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия.

«Для нас большая честь чествовать ветеранов ВОВ в эти дни, оказать им помощь в быту и уделить внимания. Ветераны всегда встречают наших военнослужащих с большой радостью» – отметил заместитель командира армейского корпуса ВВО по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков.

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