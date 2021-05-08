08.05.2021 (07:20)
Веннослужащие ЮВО во Владикавказе почтят память павших в Великой Отечественной войне
Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) во Владикавказе почтят память павших.
Командование 58-й общевойсковой армии ЮВО, представители администрации республики и города проведут традиционное возложение цветов и венков к Мемориалу Славы и памятникам Великой Отечественной войны. В конце возложения рота почетного караула пройдет торжественным маршем.
Также в этот день памятные мероприятия пройдут у памятника Иссы Плиева, «Рубежа обороны Владикавказа», памятника Петру Барбашову, у монумента Славы на площади Победы, стеле «Владикавказ – город воинской славы».
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