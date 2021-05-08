08.05.2021 (06:55)

Военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона ВВО выступил на торжественном открытии музыкального фонтана в Южно-Сахалинске

Военнослужащие духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Восточного военного округа под руководством военного дирижера Олега Шигалова выступили для гостей и жителей города на торжественном открытии музыкального фонтана в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.

Новая достопримечательность города Южно-Сахалинска включает в себя отдельную «военную программу», состоящую из военных песен посвященную Дню Победы в Великой отечественной войне. Её будут запускать в дни памяти и чествования воинских подвигов 22 и 24 июня, в день освобождения Сахалина и Курильских островов, то есть 3 сентября и, конечно же, 9 мая.

Новая программа полностью посвящена военной тематике. В неё вошли самые известные военно-патриотические произведения, такие как марш «Прощание Славянки», «С чего начинается Родина», «Вставай, страна огромная», «Молдаванка и «День Победы».

Фонтан имеет круглую форму диаметром 24 метра. В центре располагается стела высотой 12 метров. Благодаря различным режимам работы он демонстрирует всевозможные водные эффекты: арки, высокие водные столбы, туман, бегущие дорожки, вертикальные струи и другие эффекты. Комплекс оснащен многочисленными разноцветными светодиодами и экраном для проецирования изображения мельчайших капель воды.

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