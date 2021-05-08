08.05.2021 (07:10)

В Забайкальском крае военнослужащие ВВО под аккомпанемент оркестра поздравили 95-летнего ветерана Геннадия Ивановича Степанова с Днем Победы

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, торжественно поздравили ветерана Второй мировой войны 95-летнего Геннадия Ивановича Степанова на дому.

В поздравлении приняли участие музыканты сводного военного оркестра гарнизона, офицеры и военнослужащие штаба общевойсковой армии и соединения управления ВВО.

В адрес ветерана прозвучало торжественное поздравление, а также были исполнены музыкальные композиции, в том числе прославленная песня «День Победы».

Также Дмитрию Александровичу были вручены памятные подарки и цветы от командования общевойсковой армии Восточного Военного округа.

Справочно: Геннадий Иванович родился в Белоруссии в 1926 году, до войны родители уехали в Казахстан в город Мерке недалеко от Алма-Аты. В январе 1943 года был призван в армию и эшелоном прибыл в Забайкалье в село Цугол, где был в резерве в вычислительном взводе артиллерийской разведки до войны с Японией 1945 года.

817 артиллерийский полк в составе Забайкальского фронта перешел границу в Маньчжурии. Бои были у Хайларского укреп района, японцы строили его более 10 лет. Геннадий Иванович очень хорошо рисовал, выходил на передний край, зарисовывал местность со всеми дотами и дзотами. Ориентиры наносились на планшет и предавались в артиллерийские полки для уничтожения огневых точек согласно координатам. Награжден орденом "Отечественной войны" II степени и медалью "За Победу над Японией", а также "За боевые заслуги". Воевал на Восточном фронте.

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