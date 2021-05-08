08.05.2021 (06:22)

Военнослужащие КФл почтят память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

9 мая в Каспийске пройдёт торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Командование и военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) возложат цветы и венки к памятнику «Скорбящей матери» и почтят память павших воинов на русском кладбище, где находится воинское захоронение.

В памятной церемонии примут участие военнослужащие управления штаба КФл, ветераны и представители органов местной власти, священнослужители и почётные жители города.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут и в других соединениях и воинских частях, дислоцированных в Махачкалинском гарнизоне.

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