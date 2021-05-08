08.05.2021 (07:00)
В День Победы военнослужащие ЮВО проедут по улицам Гудауты под музыку военных лет
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совершат марш по улицам Гудауты на грузовых автомобилях под песни военных лет.
Военнослужащие проедут в форме времен Великой Отечественной войны на грузовых автомобилях КамАЗ с пулеметами и винтовками в руках и Знаменем Победы.
Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы», «Вот солдаты идут» и другие.
Также 9 мая военнослужащие ЮВО совместно с военнослужащими Минобороны Абхазии примут участие в шествии Победы на набережной Сухума.
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