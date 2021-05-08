08.05.2021 (06:45)
В Дагестане праздничный салют Победы произведут легендарные артиллерийские орудия времён Великой Отечественной войны ЗИС-3
Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произведут артиллерийский салют с набережной города Каспийска.
Салют выполнят артиллерийские расчеты морской пехоты КФл из шести 76-мм легендарных артиллерийских орудий времён Великой Отечественной войны ЗИС-3 и пусковых установок ПФК «Радуга» и «Радуга-М». Начало салюта запланировано на 22:00. Всего будет произведено 30 орудийных залпов.
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