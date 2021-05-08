08.05.2021 (06:12)

В Абхазии военнослужащие ЮВО поздравили ветерана Великои? Отечественнои? вои?ны Нонну Дорофееву с Днем Победы

В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военного оркестра соединения поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву с 76-и? годовщиной Победы.

Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны ефрейтора Нонны Ивановны Дорофеевой (Шульгиной), где организовали для нее персональный уличный выездной концерт.

Военные музыканты исполнили для ветерана музыкальные композиции и песни военных лет «День Победы», «Катюша» и другие.

Также от лица командования базы Валентине Ефимовне были переданы именные подарки от военнослужащих.

«Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью», – отметил временно исполняющий обязанности командир российской военной базы майор Георгий Осташевский.

Во время чаепития военнослужащие пожелали Нонне Ивановне крепкого здоровья, счастья и вручили памятные подарки – цветы, торт, продуктовый набор, памятную открытку и рисунок с пожеланиями и поздравлениями от детей юнармейского отряда базы.

В беседе с военнослужащими Нонна Ивановна поделилась своими воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенном времени: с воинской частью ефрейтор Дорофеева в должности шофера 483-го батальона аэродромного обслуживания дошла до границы с Польшей.

«Мы недолго стояли в Бресте, нам дали приказ идти в Польшу. Прошли Варшаву, Лодзь, Лович. В Ловиче остановилась наша часть. Там наш авиационный полк объединился с авиаполком Войска польского. Помню, как мы получили приказ идти на взятие Берлина. Мы стояли в Ловиче, я как раз сменилась с поста, был час ночи. Только винтовку разрядила, хотела поставить, как вдруг раздалась команда тревоги. Командир сообщил, что нам дан приказ идти на штурм Берлина. А тут уже ничего не помню. Кругом все гремело, это было пекло. Я думала, что все сгорим, но мы выжили. Наша авиация была сильная: где пролетит, для нас дорога уже открыта. Меня спрашивали, видала ли я Берлин? Ни одного дома. Только смотришь – там ноги торчат, там руки. Страшное дело я видела. Узнав о победе, мне хотелось, как и всем, стрелять в воздух, но я не стала этого делать, мне жалко было тратить патроны. А вдруг опять война начнется? Надо их беречь. Такая мысль у меня возникла», – рассказала военнослужащим ветеран войны.

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