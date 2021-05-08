08.05.2021 (05:45)
Статический показ техники у Дома офицеров организовали военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Приморье
На улице Советской Уссурийска в районе Дома офицеров Российской Армии открылась статическая выставка вооружения и военной техники общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Приморье.
Жители и гости города в эти майские выходные смогут познакомиться с несколькими десятками образцов вооружения военной и специальной техники, стоящей на вооружении армии.
Выставка включает в себя современные средства разведки, инженерного оборудования, РХБ защиты, связи, стрелковое оружие, образцы формы одежды, а также военную технику. Также на выставке будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
9 мая торжественные мероприятия пройдут на центральной площади Уссурийска, в Доме офицеров и завершатся праздничным салютом. Выставка продлится вплоть до 10 мая, она приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.