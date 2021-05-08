08.05.2021 (06:30)

Автомобили с эпизодами боевых действий периода ВОВ примут участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню Победы

Около десяти военных автомобилей с эпизодами боевых действий, проходивших в различные периоды Великой Отечественной Войны, примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию 76-й годовщины Великой Победы.

В кузове автомашин военнослужащие покажут эпизоды боевых действий под Москвой, при освобождении Сталинграда, фронтовых сражений, партизанского движения. Отдельная экспозиция выделена для демонстрации мужества и выносливости тех, без которых Победа была бы не мыслима, это участники трудового фронта в тылу.

Мероприятия пройдут на территории Белогорского гарнизона, а также гарнизонов соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), расположенных в Амурской области.

Для участия в акции привлечено около 200 военнослужащих.

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