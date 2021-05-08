08.05.2021 (05:15)

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО благоустроили памятники и мемориалы Великой Отечественной войны

В преддверии празднования Дня Победы военнослужащими армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, проведено благоустройство памятников, мемориалов Великой Отечественной войны.

Военнослужащие убрали опавшую листву и бытовой мусор, цветы, провели ремонт и покраску металлических ограждений, восстановили кирпичную кладку на постаментах.

Военнослужащие ежегодно облагораживают памятники, мемориалы, места воинской славы привлекая к этому важному мероприятию участников общественно-патриотических движений.

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