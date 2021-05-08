08.05.2021 (05:45)

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Приморье поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Днем Победы

В преддверии празднования Дня Победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, поздравили с наступающим Праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

В честь 76 – й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие объединения посетили более 20 ветеранов. Кроме того, представители воинских частей вместе с юнармейцами и меценатами, вручили ветеранам благодарственные письма, цветы, ценные подарки.

Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей, рассказали о своей службе и жизни в годы войны и после неё. А также поблагодарили военнослужащих за поздравления и оказанное внимание.

В свою очередь военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО пожелали ветеранам и их семьям здоровья и благополучия.

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