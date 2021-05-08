08.05.2021 (06:00)

В Хабаровске на площади «Воинской Славы» состоялся молебен, посвященный войнам, павшим в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

В Хабаровске на площади «Воинской Славы» состоялся молебен, посвященный войнам, павшим в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовал командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, представители краевой администрации, военнослужащие ВВО, юнармейцы.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий отслужил молебен возле иконы Георгия Победоносца, поздравил всех присутствующих с предстоящим Днем Победы и освятил крестным ходом военнослужащих ВВО и гостей мероприятия, в ходе которого окропил их святой водой.

После чего, генерал-полковник Геннадий Жидко, командный состав военного округа, представители администрации возложили корзину с цветами к стеле «Город воинской славы». Затем участники мероприятия почтили память минутой молчания всех павших в боях за свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

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