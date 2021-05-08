Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2021 (05:30)

Возложение венка и цветов к «Вечному огню», посвященное 76 –й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, состоялось в Хабаровске

Командующий войсками Восточного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко принял участие в церемонии возложения венка и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Славы в Хабаровске. Мероприятие,  посвящено 76 –й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в церемонии приняли участие офицеры штаба округа, армии ВВС и ПВО, военнослужащие роты Почетного караула, ветераны, представители краевой и городской администрации,  воспитанники кадетских школ, юнармейцы.

Кроме того, официальные лица возложили цветы к памятнику, дальневосточникам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

Музыкальное сопровождение мероприятия осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа.

В завершении церемонии военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра пошли торжественным маршем перед участниками мероприятия.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Во Владивостоке ночью прошла генеральная репетиция парада Победы
В преддверии Дня Победы военнослужащие ТОФ на Камчатке возложили венки к памятникам Героям Советского Союза Петру Ильичеву и Николаю Вилкову
В Хабаровске военнослужащие ВВО возложили гвоздики к памятнику Авиаторам Дальнего Востока, в рамках мероприятий празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Уссурийске

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false