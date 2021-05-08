08.05.2021 (05:30)

Возложение венка и цветов к «Вечному огню», посвященное 76 –й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, состоялось в Хабаровске

Командующий войсками Восточного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко принял участие в церемонии возложения венка и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Славы в Хабаровске. Мероприятие, посвящено 76 –й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в церемонии приняли участие офицеры штаба округа, армии ВВС и ПВО, военнослужащие роты Почетного караула, ветераны, представители краевой и городской администрации, воспитанники кадетских школ, юнармейцы.

Кроме того, официальные лица возложили цветы к памятнику, дальневосточникам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

Музыкальное сопровождение мероприятия осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа.

В завершении церемонии военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра пошли торжественным маршем перед участниками мероприятия.

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