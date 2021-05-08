08.05.2021 (05:00)

Во Владивостоке ночью прошла генеральная репетиция парада Победы

В центре Владивостока на улице Светланской прошла генеральная репетиция парада войск местного гарнизона, посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Последний перед парадом смотр войск прошёл под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Генеральной репетиции, которая проводилась в ночное время предшествовали 12 раздельных и совместных тренировок.

Непосредственно на месте проведения парада в режиме реального времени оценивалось качество подготовки личного состава и техники, проверялась форма одежды парадных расчётов и хронометраж праздника.

В тренировке наземной части парада приняли участие более 1600 человек, в том числе 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, а также курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища, представители МВД и МЧС, юнармейцы.

В составе механизированной колонны, которую возглавил исторический танк Т-34 проследовала 61 единица боевой и специальной техники.

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