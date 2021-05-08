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08.05.2021 (04:00)

В преддверии Дня Победы военнослужащие ТОФ на Камчатке возложили венки к памятникам Героям Советского Союза Петру Ильичеву и Николаю Вилкову

На Камчатке в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие Тихоокеанского флота провели митинги с возложением венков и цветов к памятникам Героям Советского Союза Петру Ильичеву и Николаю Вилкову. Памятные мероприятия проведены в поселках Завойко и Рыбачий.

На торжественном митинге перед собравшимися выступили представители командования Войск и сил на Северо-востоке России, подводных сил ТОФ, юнармейцы, а также ветераны военной службы. В память о подвиге Героев, павших в боях за свободу и независимость Родины, была объявлена минуты молчания.

В День Победы военнослужащие ТОФ также примут участие в ряде памятных мероприятий: возложат цветы и венки к памятникам в Парке Победы, монументу в честь подводной лодки «Л-16», «Воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов», а также к мемориальной плите Героя Советского Союза вице-адмирала Григория Щедрина.

18 августа 1945 на остров Шумшу был высажен Курильский морской десант,  в составе которого и совершили свой бессмертный подвиг Пётр Ильичев и  Николай Вилков.  При взятии высоты 171,0 они закрыли своими телами амбразуры японского дота и дали тем самым возможность десантникам пробить брешь в обороне противника. За этот подвиг военнослужащим ТОФ Николаю Вилкову и Петру Ильичеву были присвоены высокие звания Героев Советского Союза посмертно.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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